Байден назвал сближение России и КНР сильно преувеличенным

Американский президент Джо Байден отметил, что необходимо смотреть на отношения Москвы и Пекина в перспективе.

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Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден, выступая на совместной пресс-конференции с премьер-министром Канады Джастином Трюдо, назвал сближение Российской Федерации и Китайской Народной Республики сильно преувеличенным. Стенограмма выступления американского лидера была опубликована на официальном сайте Белого дома.

«Я не отношусь к Китаю легкомысленно. Я не отношусь к России легкомысленно. Но я думаю, что мы сильно преувеличиваем», - сказал он.

Джо Байден также отметил, что коалиции формируются на Западе, приведя в пример QUAD, AUKUS, альянс Японии, Соединенных Штатов и Южной Кореи. Глава Белого дома добавил, что необходимо смотреть на отношения Москвы и Пекина в перспективе.

Ранее помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что глава Российского государства Владимир Путин не планирует встречаться со своим американским коллегой Джо Байденом после переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином. Это заявление было сделано, когда в Кремле проходили переговоры российского и китайского лидеров в расширенном составе.