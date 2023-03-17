Опубликованы кадры с места взрыва газовоздушной смеси в Нефтекамске

По данным регионального МЧС, пострадавших и погибших нет.

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В Башкортостане в городе Нефтекамск произошел хлопок газовоздушной смеси в многоквартирном доме. Как сообщает региональное МЧС, в результате инцидента были эвакуированы 60 человек. Погибших и пострадавших не зафиксировано.

«В результате происшествия погибших пострадавших нет, проводится эвакуация жителей дома, подготовлен пункт временного размещения. Привлекались 27 человек и 14 единиц техники», - говорится в сообщении на сайте ГУ МЧС по Башкирии.

Кроме того, спасательное ведомство опубликовало кадры с места взрыва. Судя по видео, огнем повреждены потолок и стены. Вместе с тем пострадало домашнее имущество на кухне и в комнате.

Ранее два человека пострадали после взрыва газа в Ульяновске. Инцидент произошел в пятиэтажном жилом доме.