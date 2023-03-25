Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто отметил, что страна не сможет поддерживать интеграцию Киева в ЕС и НАТО, «пока венгерские школы находятся в опасности».

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Официальный Будапешт откажется от поддержки интеграции Украины в Европейский союз и НАТО в случае дальнейшего нарушения прав венгров в Закарпатье со стороны украинских властей. Такое заявление сделал глава Министерства иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто после встречи с помощником генерального секретаря Организации Объединенных Наций по правам человека Илзе Брандс Керис.

«Пока мы принимаем бежавших с Украины детей и учеников в 1300 венгерских школах и детских садах, 99 венгерских начальных и средних школ на Украине могут быть закрыты из-за закона Украины об образовании», - написал он на своей странице в Facebook* (принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Министр отметил, что с 2015 года киевские власти приняли ряд законов связанные с использованием родного языка, подчеркнув, что они неуклонно нарушают и сокращают права меньшинств.

«Последние восемь лет мы постоянно получаем обещания от украинских властей, что они решат эту проблему, а на самом деле ничего не сделали», - заявил Сийярто.

Глава венгерского внешнеполитического ведомства резюмировал, что страна не сможет поддерживать трансатлантическую и европейскую интеграцию Киева, «пока венгерские школы находятся в опасности».

В начале февраля стало известно, что Будапешт не ратифицирует членство Украины в ЕС в случае притеснения Киевом закарпатских венгров. Глава администрации премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш заявил, что украинские законы о языке и об образовании, подразумевающие притеснение венгерского языка, далеки от европейских стандартов.

* Деятельность компании MetaPlatforms Inc. по реализации социальных сетей Facebook и Instagram признана экстремистской и запрещена на территории Российской Федерации.