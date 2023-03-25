В Военной академии РХБЗ в Костроме почтили память погибшего в зоне СВО капитана Дмитрия Чернакова

Молодой офицер оставил о себе добрую память и светлый след везде, где учился, служил, выполнял боевые задачи. У Дмитрия Чернакова остался сын Саша, который очень похож на папу.

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»

В войсках РХБЗ вспомнили тех военнослужащих, кто отдал свою жизнь служению Родине. Огнеметчик Дмитрий Чернаков погиб год назад в зоне спецоперации. Во время выполнения боевого задания он проявил смелость и отвагу. Посмертно указом президента был награжден орденом Мужества. Именем Дмитрия Чернакова назвали одну из учебных аудиторий Военной академии РХБЗ в Костроме.

Мама Дмитрия Чернакова листает фотографии в телефоне. Память - самое дорогое. На снимках Дима счастлив, весело проводит время с младшей сестрой и братом в Костроме. Впереди, казалось, еще много планов и надежд.

В Костроме на территории Военной академии радиационной, химической и биологической защиты имени Маршала Советского Союза С.К. Тимошенко, где учился Дмитрий, установили мемориал - ТОС «Солнцепек». Он служил огнеметчиком - командиром роты. Память героя почтили близкие, однокурсники, военнослужащие, юнармейцы. К монументу возложили цветы. Почести, каких достойны лишь настоящие защитники.

Дмитрий Чернаков погиб год назад в зоне специальной военной операции. На одном из боевых заданий он увидел, что его сослуживец получил ранение и ринулся его спасать, но сам был сражен пулей снайпера

«Спасая своего командира взвода, не испугался, а полез под пули и был смертельно ранен. Гибель Дмитрия была потрясением, потому что такого человека как он. Ну, мало таких людей», - поделился сослуживец Дмитрия Чернакова Сергей Селезнев.

Имя капитана Чернакова теперь носит одна из учебных аудиторий Военной академии РХБЗ. Здесь проходят математические олимпиады, другие конкурсы среди курсантов военных и студентов гражданских вузов. В них в свое время участвовал и Дмитрий.

«К нему все тянулись. Если он что-то знал, он рассказывал всем остальным. И настолько он был упорным и любознательным, вот эта исследовательская хватка в нем она проявлялась вообще с первого курса. Однажды на кружке на одном, на подготовке к олимпиаде, я рассказала ему о числах Фибоначчи. Он зацепился за эту идею и трижды, трижды участвовал в научной военной конференции со своими докладами, со своими выступлениями», - рассказала преподаватель Военной академии РХБЗ имени С.К. Тимошенко Зелейха Салахутдинова.

Дмитрий Чернаков, когда учился в Академии, входил в сборную, был кандидатом в мастера спорта по рукопашному бою. Часто выезжал на всероссийские и всеармейские соревнования. Благодаря своему волевому характеру становился победителем и призером. Был случай, когда Дмитрию пришлось выручать всю команду на соревнованиях Спартакиады по рукопашному бою.

«У нас получилось, что в 65 кг у нас не было человека, который мог бы выступить и достойно показать результат, и Диме пришлось сгонять порядка 9 килограммов, чтобы быть в весе 65. Он нелегкую задачу эту выполнил и занял призовое место. Тем самым команду нашу выручил», - вспоминает заместитель начальника кафедры физической подготовки Академии РХБЗ им. Маршала Тимошенко Денис Попов.

Дмитрий окончил Академию РХБЗ с золотой медалью, но на этом не остановился. Поступил в магистратуру в Костромской университет на факультет психологии, который тоже окончил на отлично. Потом стал аспирантом этого же вуза.

Его научный руководитель Жанна Захарова удивляется, насколько разносторонним он был человеком.

«Это исключительный для нашего современного мира молодой человек - это человек исключение. Настолько ощущалась в нем необыкновенно богатая и широкая душа… честный, добрый. Необыкновенно стеснительный. Человек слова, понимаете. Человек дела», - сказала заведующая кафедрой психолого-педагогического образования, профессор Костромского государственного университета Жанна Захарова.

Память о подвиге капитана Чернакова бережно хранят и в Шиханах, где он проходил офицерскую службу. Активный, волевой, целеустремленный. За ним невозможно было угнаться, в один голос говорят друзья и сослуживцы.

«Мы в 2019 году вместе были на полигоне, и у нас была пробежка, и я его систематически обгонял. Через шесть месяцев он мне позвонил и предложил пробежаться с ним, и я не то, чтобы обогнать, я догнать-то его не смог, и мне потом пришлось бегать», - отметил друг Дмитрия Чернакова Руслан.

В своей воинской части войск РХБЗ он создал комнату боевой славы. Дмитрий сам здесь все организовал, по крупицам собирал экспонаты.

Дело Дмитрия Чернакова продолжается - комната боевой славы пополняется новыми экспонатами. Здесь можно увидеть фотографии героев, снаряжение, оружие. А еще музей посещают школьники и юнармейцы.

Недалеко от воинской части - дом, где живут вдова Дмитрия Чернакова Инна и его маленький сын Саша.

«Когда 24 февраля началась спецоперация, он долго не выходил на связь, и вот когда позвонил я с волнением начала расспрашивать: Дим, как вы, что вы? Где вы? Он такой с улыбкой, со смехом: у нас все спокойно. Как оказалось, они уже там были. Он всех оберегал. Старался все заботы взять на себя на свои широкие плечи», - поделилась вдова военнослужащего Инна Чернакова.

Супруга хранит награды и ордена Дмитрия. На полках фотографии, десяток медалей за спортивные соревнования, грамоты и дипломы. Указом президента Российской Федерации Дмитрий награжден орденом Мужества посмертно.

«Он хотел, именно хотел с армии начинать. Стать офицером, командиром, достичь высот. Я считаю, что Дима был действительно великим человеком. Великим офицером», - заявила вдова Дмитрия Чернакова Инна.

Молодой офицер оставил о себе добрую память и светлый след везде, где учился, служил, выполнял боевые задачи. У Димы остался сын Саша, который очень похож на папу.

«Я ребенку, сыночку нашему говорю всегда. Папа тебя любит, папа тебя вспоминает, и эти поцелуйчики тебе от папы», - сказала Инна.

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