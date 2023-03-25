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Участники спецоперации и их близкие из Екатеринбурга и Уфы пообщались по телемосту

06:02 25.03.2023
Военнослужащие, выполняющие боевые задачи в зоне СВО, рассказали родным, что в ближайшее время они смогут получить отпуск и прибудут домой.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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Для военнослужащих частей и соединений Центрального военного округа (ЦВО), которые выполняют боевые задачи в зоне проведения специальной военной операции, и их родственников, проживающих в Екатеринбурге и Уфе, был организован телемост.

В ходе общения с близкими российские военные рассказали о своем состоянии, а также отметили, что у них есть все необходимое, и они ни в чем не нуждаются. Также участники спецоперации рассказали родным, что в ближайшее время они смогут получить отпуск и прибудут домой.

«Организация таких телемостов - это в некоторых случаях даже единственная возможность связаться со своими родными и близкими. Министерство обороны наладило этот процесс, с определенной периодичностью проводит такие телемосты, с различными субъектами Российской Федерации. Конечно, предсказать их частоту трудно, потому что все зависит, к выполнению каких задач привлекается то или иное подразделение. Но график этот составляется, и по возможности мы обеспечиваем такую связь», - заявил военный комиссар Республики Башкортостан.

Кроме того, участники телемоста смогли задать интересующие вопросы представителям командования.

«Важно поддерживать боевой дух мужчин. Чтобы дети тоже видели своих пап. Дети ведь тоже очень сильно скучают. Услышать родной голос, чтобы мужчины тоже видели, что у нас все нормально, мы ждем, любим», - поделилась супруга военнослужащего Альбина.

Ранее по телемосту пообщались военнослужащие, находящиеся в зоне специальной военной операции, и их близкие из Поволжья. Защищенную видеосвязь из Дома офицеров Самарского гарнизона обеспечили специалисты Центрального военного округа (ЦВО).

Руководители Самарской и Ульяновской областей, военный комиссар Самарской области полковник Алексей Вдович, а также представители общевойсковой армии ЦВО поблагодарили родственников и военнослужащих за терпение и мужество, обсудили проблемные вопросы, отметили, что всегда на связи и готовы помочь всем необходимым.

Материал подготовили Максим Крюков и Николай Баранов.

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