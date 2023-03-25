Путин объяснил разницу между пенсионными реформами в России и Франции

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Российский президент Владимир Путин назвал протесты во Франции против пенсионной реформы внутренним делом европейской страны. При этом глава государства добавил, что многие страны проводят изменения подобного рода, но есть большая разница между действиями нашего государства и других.

«У нас сохранилась разница в пять лет между выходом на пенсию женщин и мужчин. Во Франции нет такой разницы, одинаковый возраст выхода на пенсию», - сказал президент.

Владимир Путин также подчеркнул, что во Франции не предусмотрели льготные режимы для досрочного выхода на пенсию. В России данный момент был учтен.

Кроме того, в РФ установлен длительный переходный период в десять лет. По словам главы государства, это существенно снижает нагрузку на граждан.

Напомним, во Франции продолжаются массовые протесты против пенсионной реформы. В них приняли участие более одного миллиона человек. Об этом накануне заявили в Министерстве внутренних дел страны.

По словам экспертов, протесты стали настолько массовыми из-за того, что французы устали от режима Эмманюэля Макрона, который превратил их жизнь в ад, и не могут больше терпеть тираническое отношение.