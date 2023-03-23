Аналитик Леруа заявил, что Макрон превратил жизнь французов в ад

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Французы устали от Макрона, который за последние шесть лет превратил их жизнь в ад. При этом президент страны понимает, что рискует своей головой, поэтому дает полиции право на жестокое подавление демонстрантов. Об этом в беседе со «Звездой» заявил политический аналитик Эммануэль Леруа.

«Сегодня французский народ в большом гневе и не может больше терпеть тираническое отношение Макрона к французам», - отмечает эксперт.

По словам аналитика, пенсионная реформа не единственная причина недовольства. Люди также критикуют другие реформы Макрона, в том числе его меры по борьбе с COVID. Французам не нравится и то, что президент действует в интересах международных корпораций.

«Он хочет изменить пенсионную систему, чтобы дать возможность крупным компаниям нажиться на этом», - считает Эммануэль Леруа.

Напомним, во Франции не прекращаются акции протеста после того, как в обход Национального собрания приняли пенсионную реформу. Сотрудники правоохранительных органов задержали более 850 человек.

Так, накануне протестующие перекрыли движение по самому длинному мосту во Франции и заблокировали проезд к аэропорту Шарль-де-Голль. А в порту Гавра жгли автомобили и автобусы.