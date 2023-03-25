Путин: российское производство и ВПК развиваются очень быстрыми темпами

Об этом заявил президент в ответа на вопросы журналистов.

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Российское производство и военно-промышленный комплекс развиваются очень быстрыми темпами. Об этом сегодня заявил президент Владимир Путин в ходе ответа на вопросы журналистов.

По словам главы государства, он осведомлен о том, что западные страны планируют направить на Украину более 400 танков. При этом Россия произведет свыше 1600 боевых машин.

Владимир Путин отметил, что общее количество танков у нашей армии превысит в три раза количество танков у украинских боевиков.