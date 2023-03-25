МО РФ сообщило о нарушении линии соприкосновения в Нагорном Карабахе

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Сегодня азербайджанские военные пересекли линию соприкосновения в Нагорном Карабахе. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ. Сейчас командование российских миротворцев принимает меры для предотвращения эскалации конфликта и недопущения провокаций.

«Подразделение ВС Азербайджана <...> пересекло линию соприкосновения сторон в Шушинском районе, заняло высоту с отметкой 2054,0 (2,9 км северо-восточнее горы Сарыбаба) и приступило к инженерному оборудованию поста», - говорится в сообщении ведомства.

Напомним, недавно российский президент Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян обсудили реализацию трехсторонних договоренностей между Москвой, Баку и Ереваном. Телефонный разговор состоялся по инициативе армянской стороны.

В ходе разговора также обсуждались вопросы обеспечения безопасности на армяно-азербайджанской границе, восстановление экономических и транспортных связей в регионе и подготовка мирного договора между Баку и Ереваном.

Материал подготовили Сергей Лебедев и Николай Баранов.