Ксения Шойгу рассказала о подготовке зимней «Гонки героев» в Алабине

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: Пресс-служба «Лиги Героев»

На полигоне Алабино прошла зимняя «Гонка героев». Мероприятие собрало 1 500 участников-любителей и 140 профессиональных спортсменов. Полоса препятствий включает в себя испытания разной сложности. Одно из самых непростых, когда нужно проползти в очень узкие проемы между автомобильных покрышек.

Абсолютно новое и самое интересное состязание этого сезона - метание вил. Спортсмены проверили свою меткость, а перед финишем, когда силы уже на исходе, их ожидал самый экстремальный подъем - высотой более четырех метров. Соревнования проводятся уже много лет. Каждый год организаторы под руководством Ксении Шойгу готовят несколько новых препятствий. Делают все, чтобы удивить и порадовать участников.

«Мы ломаем голову, смотрим международный опыт, но по большей части, это собственная выдумка или понимание того, что бы тебе было интересно. Иногда препятствия снятся и ты их дорабатываешь и понимаешь, что они получаются иными в прохождении. Это самая большая головная боль ребят, которые составляют трассу. Что же придумать новенького, как удивить участников», - рассказала руководитель проекта «Лига Героев» Ксения Шойгу.

По итогам соревнований, первое место среди профессиональных спортсменов занял Илья Рыдыев, среди девушек золото забрала Анастасия Конопко. Победители получили денежное вознаграждение.