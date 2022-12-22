Ад для украинских боевиков: кадры работы ТОС-1А «Солнцепек» на Артемовском направлении

На видеозаписи «Солнцепек» выпускает ракеты в сторону позиций украинских боевиков.

© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

В зоне специальной военной операции наши военные используют тяжелые огнеметные системы ТОС-1А «Солнцепек». Корреспондент «Звезды» Игорь Лапик побывал на передовой и показал кадры применения этого оружия на Артемовском направлении.

На видеозаписи «Солнцепек» выпускает ракеты в сторону позиций украинских боевиков. ТОС-1А - оружие ближнего боя. Высокая точность попадания достигается прямым прицеливанием пусковой установки и автоматизированным наведением на цель. Огонь по целям может вестись одиночными и парными выстрелами из двух стволов.

Тяжелые огнеметные системы уничтожают противника не осколками, а высочайшими температурами и давлением. При взрыве образуется зона повышенного давления, которая сжигает кислород.

Ранее сообщалось, что на полигоне Успеновский на Сахалине прошли боевые стрельбы из переносных зенитно-ракетных комплексов (ПЗРК) «Игла». Военнослужащие отработали навыки попадания по воздушным целям.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов