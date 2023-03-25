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Эксперт Санакоев: Си Цзиньпину нет смысла звонить Зеленскому, пока у того связаны руки

Анна Назайкина
18:26 25.03.2023
Западные кураторы запретили Киеву переговоры с Россией, поэтому в разговоре председателя КНР с президентом Украины сейчас нет смысла, считает эксперт.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: Xie Huanchi, XinHua, Ukraine Presidency, Keystone Press Agency, GlobalLookPress
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Председателю Китайской Народной Республики Си Цзиньпину незачем звонить президенту Украины Владимиру Зеленскому для обсуждения мирного плана, предложенного Пекином. Об этом в разговоре со «Звездой» заявил зампред Общества российско-китайской дружбы, руководитель Российско-китайского аналитического центра Сергей Санакоев.

Он объяснил, что западные кураторы запретили Киеву переговоры с российским лидером Владимиром Путиным.

«У Зеленского связаны руки. Трудно сказать, что они (киевские власти - Прим. ред.), конечно, сами себе отказали на законодательном уровне вести какие-либо переговоры с Россией, инача это было бы совсем шизофренично. Но скорее всего, их западные патроны обязали просто принять такой закон», - сказал он.

Пока на Украине не поменяют свою позицию, в телефонном  разговоре между Си Цзиньпином и Зеленским нет смысла, считает Санакоев.

«Если он каким-то образом или изменит законодательство, или проявит свою готовность на ведение разговора, то тогда такой телефонный разговор, скорее всего, состоится», - добавил эксперт.

Ранее издание Financial Times писало, что в Европейском союзе пытаются подтолкнуть китайского лидера к разговору с президентом Украины.

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