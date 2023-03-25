Эксперт Санакоев: Си Цзиньпину нет смысла звонить Зеленскому, пока у того связаны руки
Председателю Китайской Народной Республики Си Цзиньпину незачем звонить президенту Украины Владимиру Зеленскому для обсуждения мирного плана, предложенного Пекином. Об этом в разговоре со «Звездой» заявил зампред Общества российско-китайской дружбы, руководитель Российско-китайского аналитического центра Сергей Санакоев.
Он объяснил, что западные кураторы запретили Киеву переговоры с российским лидером Владимиром Путиным.
«У Зеленского связаны руки. Трудно сказать, что они (киевские власти - Прим. ред.), конечно, сами себе отказали на законодательном уровне вести какие-либо переговоры с Россией, инача это было бы совсем шизофренично. Но скорее всего, их западные патроны обязали просто принять такой закон», - сказал он.
Пока на Украине не поменяют свою позицию, в телефонном разговоре между Си Цзиньпином и Зеленским нет смысла, считает Санакоев.
«Если он каким-то образом или изменит законодательство, или проявит свою готовность на ведение разговора, то тогда такой телефонный разговор, скорее всего, состоится», - добавил эксперт.
Ранее издание Financial Times писало, что в Европейском союзе пытаются подтолкнуть китайского лидера к разговору с президентом Украины.