«Нужно знать свою историю»: в Финуниверситете прошла конференция по противодействию терроризму и фашизму среди молодежи

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Конференция по противодействию терроризму, фашизму и радикальной идеологии среди молодежи прошла в Финансовом университете при Правительстве РФ в Москве.

Мероприятие было организовано с целью профилактики распространения среди молодых людей радикальных идеологий. О своей антитеррористической деятельности за минувший год рассказали патриотические организации, а также Федерация «К-9» и СОБ «Кремль-9».

«Любая фашистская идеология строится на отрицании действительной и настоящей истории. Это один из самых ярких элементов, который кладется в основу любой идеологии фашизма. То есть ты отрицаешь ту действительную историю, которая существует, и ты за счет отрицания и поиска некоего общего внешнего врага пытаешься консолидировать свое общество», - объяснил в ходе конференции доцент Департамента социологии, истории и философии университета Анатолий Кисляков.

Представитель Федерации «К-9» и СОБ «Кремль-9» Вячеслав Оленин поделился со «Звездой» впечатлениями о конференции. По его словам, такие встречи мотивируют на изучение истории.

«Очень важно молодежи доносить такие вещи, важно с ними это обсуждать и проводить вот такие профилактические беседы. Такие встречи мотивируют и дают осознание того, что нужно правильно знать и учить свою историю, историю России и мировую историю», - подчеркнул Оленин.

На мероприятии выступали действительно интересные спикеры, которые поделились с аудиторией по-настоящему важными вещами, отметила начальник направления внеаудиторной работы университета Водолеева Екатерина.

«Очень много полезной информации сегодня прозвучало от наших спикеров. Они рассказали об особенности работы организации “К-9”, об особенности профилактической работы, которую они проводят. Ребятам, я думаю, было очень интересно», - сказала она.

Ранее президент России Владимир Путин заявлял, что борьба с терроризмом является чрезвычайно важным вопросом для обеспечения внутренней безопасности нашей страны.