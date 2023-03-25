В Сербии заявили, что против Югославии вели ядерную и химическую войну

Министр здравоохранения страны заявила, что оружие с обедненным ураном должно быть запрещено.

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Силы НАТО в 1999 году вели против Югославии ядерную и химическую войну. Об этом сегодня в эфире телеканала RTS заявила министр здравоохранения Сербии Даница Груичич. По ее словам, оружие с обедненным ураном должно быть запрещено.

Чиновница отметила, что применение снарядов с обедненным ураном приводит к появлению онкозаболеваний, росту бесплодия у мужчин, аутоиммунных заболеваний, патологических беременностей и психических расстройств.

«Это был отвратительный и бесчеловечный эксперимент над всем регионом», - добавила министр.

Напомним, 24 года назад началась военная операция НАТО «Союзная сила» против Югославии. Она длилась 78 дней. Страны Североатлантического альянса применяли в том числе снаряды с обедненным ураном.

Недавно стало известно, что Великобритания намерена передать аналогичные боеприпасы Украине. В ответ Владимир Путин заявил, что Россия будет вынуждена реагировать на эти поставки.