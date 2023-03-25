Российские артисты выступили в Военно-медицинской академии для участников СВО, медиков и курсантов

На сцене клуба Военно-медицинской академии имени С.М. Кирова в Санкт-Петербурге выступили Елена Север, группа «Земляне», группа Burito, ВладиМир, ЮрКисс и Роман Архипов.

© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России

В Санкт-Петербурге на базе Военно-медицинской академии имени С.М. Кирова российские артисты провели творческую встречу с медиками, курсантами и военнослужащими, проходящими лечение и реабилитацию после получения ранений в ходе специальной военной операции.

На сцену клуба Академии вышли Елена Север, группа «Земляне», группа Burito, ВладиМир, ЮрКисс и Роман Архипов. Кроме того, видеообращение к зрителям записал Стас Пьеха, который не смог принять участие в мероприятии из-за болезни.

Артисты отметили, что выступать перед военными - особая честь и ответственность. Публика горячо приветствовала певцов и с радостью подпевала исполняемым со сцены хитам. Музыканты также привезли бойцам подарки и оборудование для реабилитации. Заместитель начальника Академии по клинической работе генерал-майор медицинской службы Богдан Котив поблагодарил выступающих и отметил, что позитивные эмоции, которые дарят бойцам такие концерты, не менее важны для исцеления, чем традиционное лечение.

«В нашем учреждении проводится весь цикл мероприятий по восстановлению здоровья участников специальной военной операции, включая реабилитацию, санаторно-курортную помощь, протезирование, а также возвращение в строй, в том числе благодаря освоению новых специальностей», - заявил генерал-майор медицинской службы Богдан Котив.

Ранее певец SHAMAN заявил, что выступления артистов очень помогают раненым военнослужащим справляться с тяжелыми мыслями и восстанавливаться. Исполнитель также назвал свои выступления служением народу, которое является для него счастьем.

Материал подготовили Максим Крюков и Николай Баранов.