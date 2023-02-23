SHAMAN: артисты помогают раненым бойцам справляться с тяжелыми мыслями

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Выступления артистов очень помогают раненым военнослужащим справляться с тяжелыми мыслями и восстанавливаться. Об этом заявил певец SHAMAN в разговоре с корреспондентом «Звезды».

«Я общался с ребятами, с ребятами в госпитале, узнавал у них, нужно ли то, что мы, музыканты, делаем, нужно ли вам это. Они сказали: очень нужно. Потому что когда лежишь в больнице после ранения, разные мысли накатывают. Для того чтобы эти тяжелые моменты можно было пережить, мы для этого, музыканты, и делаем свое дело», - сказал он.

Исполнитель также назвал свои выступления служением народу, которое является для него счастьем.

Ранее российский певец, композитор и автор песен SHAMAN в рамках социально-культурной акции «Лучшим воинам Мира», организованной Главным военно-политическим управлением ВС РФ, выступил перед участниками спецоперации, которые проходят лечение и реабилитацию в 1586-м военном клиническом госпитале, расположенном в подмосковном Подольске. В ходе выступления, которое прошло в клубе госпиталя, артист исполнил известные песни, такие как «До неба, до Солнца», «Ты моя», «Встанем».