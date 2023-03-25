Под Ростовом горит склад с целлюлозой на площади 1 200 «квадратов»

В настоящий момент в тушении задействованы 47 человек, а также 16 единиц техники.

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В Ростовской области загорелось складское помещение, в здании хранится целлюлоза, сообщили в ГУ МЧС по региону. Очевидцы публикуют в соцсетях кадры с места ЧП.

Как уточняется, пожар начался сегодня утром в городе Аксай в одноэтажном металлическом здании.

На данный момент, по информации экстренных служб, площадь возгорания составляет 1 200 «квадратов». Пожару был присвоен третий ранг.

Сейчас в тушении участвуют 47 человек, задействовано 16 единиц техники.

Ранее, 24 марта, в Арамиле Свердловской области произошел пожар в здании научно-производственного комплекса.