На Южно-Донецком и Запорожском направлениях общие потери националистов составили до 70 человек личного состава.

© Видео: Минобороны России © Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Более 155 украинских националистов уничтожены на Донецком направлении в ходе активных действий подразделений «Южной» группировки войск. Об этом сообщили на брифинге Минобороны РФ. Кроме того, поражены три бронемашины и гаубица Д-30.

«На Южно-Донецком и Запорожском направлениях ударами авиации и огнем артиллерии группировки войск "Восток" нанесено поражение подразделениям националистов в районах населенных пунктов Угледар и Новомихайловка Донецкой народной республики», - говорится в заявлении ведомства.

Таким образом, общие потери противника на данных направлениях составили до 70 человек личного состава. Непросто складывается обстановка и на Херсонском направлении, где уничтожены до 35 боевиков, десяток автомобилей и САУ «Гвоздика». Армейская и оперативно-тактическая авиация продолжает наносить удары по позициям боевиков, их бронетехнике и укрепленным пунктам. Средства ПВО перехватывают реактивные снаряды РСЗО HIMARS и «Ольха», уточнили на Фрунзенской набережной.

Ранее российские вертолеты Ми-35 и Ми-24 поразили критически важные объекты украинских боевиков на Краснолиманском направлении. По словам начальника пресс-центра группировки «Центр» Александра Савчука, нашим расчетам разведывательных БПЛА «Орлан-30» удалось обнаружить вражеские объекты. Экипажи вертолетов Ми-35 и Ми-24 в ходе боевого вылета применили управляемые авиационные ракеты и поразил и все цели.

Материал подготовили Ян Брацкий и Николай Баранов