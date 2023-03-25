Al Hadath: военная база США в Сирии подверглась ракетному обстрелу

Как сообщает телеканал, в ночь с пятницы на субботу по базе Соединенных Штатов было выпущено не менее девяти ракет.

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Военная база Соединенных Штатов Америки, расположенная рядом с газовым полем Конико в сирийской провинции Дейр-эз-Зор, подверглась обстрелу со стороны проиранских шиитских формирований. Об этом сообщает телеканал Al Hadath.

По данным источника, в ночь с пятницы на субботу по базе США было выпущено не менее девяти ракет.

Также сообщается, что ранее ракетный удар был нанесен по военной базе возле нефтяного месторождения Эль-Омар. Информации о последствиях двух атак и возможных потерях пока нет. Как отмечает ТВ-канал, Военно-воздушные силы США подняли в небо вертолеты, которые барражируют над местностью в поисках атаковавших.

Ранее стало известно, что американские военные базы в Сирийской Арабской Республике подверглись обстрелу. Вспыхнул пожар после попадания снаряда в вертолетную площадку, рядом с которой находилась цистерна с топливом. Приводится информация, что ударам подверглись военные базы в районе газового месторождения «Конико» и нефтяного месторождения «Аль-Омар» в восточной части провинции Дейр-эз-Зор.