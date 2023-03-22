Армия Морпехи ТОФ сорвали две контратаки противника на Южно-Донецком направлении Кроме того, расчетом САУ «Мста-С» в районе населенного пункта Орехов уничтожена гаубица противника. © Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России Читайте нас на: Морпехи Тихоокеанского флота при поддержке нашей артиллерии сорвали две контратаки украинских вооруженных формирований на Южно-Донецком направлении, сообщил начальник пресс-центра группировки «Восток» Александр Гордеев. «На Южно-Донецком направлении противник силами 72-й механизированной бригады ВСУ предпринял две неудачные попытки контратаковать подразделения группировки "Восток". Морскими пехотинцами Тихоокеанского флота при поддержке артиллерии все атаки отражены, уничтожены более 20 националистов», - заявил Гордеев. Кроме того, расчет ЗРК «Оса-АКМ» уничтожил украинский беспилотник «Лелека». Также расчетом САУ «Мста-С» в районе населенного пункта Орехов уничтожена гаубица противника. Ранее боец с позывным Скрипка рассказал, почему после рождения сына поехал в зону специальной военной операции. Также российское Минобороны обнародовало кадры боевой работы экипажей ударных вертолетов Ка-52. Летчики выпустили ракеты по укреплениям неприятеля. Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов. Экспертное мнение и аналитика