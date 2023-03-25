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В Варшаве заявили, что польский наемник погиб на Украине

Анна Назайкина
12:54 25.03.2023
Еще два солдата находятся в тяжелом состоянии после ранения.
В Варшаве заявили, что польский наемник погиб на Украине
© Фото: Kay Nietfeld, dpa, GlobalLookPress
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Польский наемник погиб в ходе боевых действий на Украине, заявил депутат сейма страны, член Совета министров, бывший глава канцелярии премьер-министра Польши Михал Дворчик.

«К сожалению, время сейчас недоброе. Сегодня погиб очередной солдат - гражданин Польши», - написал Дворчик на своей странице в Twitter.

Кроме того, он добавил, что еще два польских наемника, которые получили ранение несколькими днями ранее, в настоящий момент находятся в тяжелом состоянии.

На этой неделе польский премьер Матеуш Моравецкий сообщил, что Варшава получила от Европейского союза 43 млн евро за военную помощь Киеву.

Утром 24 февраля 2022 года РФ начала проведение специальной военной операции по защите народных республик Донбасса. Ее цели - защита населения Донбасса, которое в течение долгого времени подвергались геноциду со стороны Киева, демилитаризация и денацификация Украины.

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