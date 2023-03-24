Ветер, черные клубы и обрушение: кадры с места мощного пожара в Арамиле

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Пожар в здании научно- производственного комплекса в городе Арамиль в Свердловской области удалось локализовать, однако сотрудники экстренных служб продолжают бороться с огнем. На месте работает корреспондент «Звезды».

По его словам, половина здания уже обрушилась. Черные клубы дыма, которые движутся благодаря направлению ветра, идут от населенного пункта Арамиль. Также они минуют аэропорт Кольцово города Екатеринбург.

Площадь возгорания в общей сложности составила 4 000 квадратных метров. Еще до прибытия спасателей здание склада самостоятельно покинули 110 человек.

Как отмечают пожарные, тушение осложняется в связи с тем, что рядом находится склад с легковоспламеняющейся жидкостью, поэтому огонь может легко переброситься на это здание.