В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Ветер, черные клубы и обрушение: кадры с места мощного пожара в Арамиле

Анатолий Бородкин
Анна Назайкина
11:45 24.03.2023
Площадь пожара составила 4 000 «квадратов».
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
Читайте нас на:

Пожар в здании научно- производственного комплекса в городе Арамиль в Свердловской области удалось локализовать, однако сотрудники экстренных служб продолжают бороться с огнем. На месте работает корреспондент «Звезды».

По его словам, половина здания уже обрушилась. Черные клубы дыма, которые движутся благодаря направлению ветра, идут от населенного пункта Арамиль. Также они минуют аэропорт Кольцово города Екатеринбург.

Площадь возгорания в общей сложности составила 4 000 квадратных метров. Еще до прибытия спасателей здание склада самостоятельно покинули 110 человек.

Как отмечают пожарные, тушение осложняется в связи с тем, что рядом находится склад с легковоспламеняющейся жидкостью, поэтому огонь может легко переброситься на это здание.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
12:49 В стране и мире
Кремль не примет участие в акции «Час Земли» в этом году
12:07 В стране и мире
ФСБ задержала генерала ФТС Беглова по подозрению в получении взяток
10:40 В стране и мире
РИА Новости: приговоренный к условному сроку инвестор Майкл Калви покинул Россию
10:15 В стране и мире
Corriere della Sera: Артем Усс мог покинуть Италию на частном самолете
11:45 В стране и мире
Видео
Ветер, черные клубы и обрушение: кадры с места мощного пожара в Арамиле
Популярное
Видео
Фьюри назвал Усика «маленьким крысенышем» после отмены боя
«За храбрость»: как будет выглядеть учрежденная Путиным новая медаль
Видео
Шойгу заявил, что в этом году завершится модернизация системы противоракетной обороны Москвы
Видео
Альтштейн: при попадании сибирской язвы в легкие удается спасти только 50% больных
Видео
Космонавт Кикина рассказала, как мыла волосы на МКС больше 2,5 часа
Видео
Лукашенко предупредил о страшном ответе на применение снарядов с обедненным ураном на Украине
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.