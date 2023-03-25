Причастный к похищениям и убийствам террорист «Кролик» ликвидирован в Венесуэле

Во время перестрелки с членами его банды, террорист был ликвидирован, 36 подельников преступника арестованы.

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Спецслужбы Венесуэлы ликвидировали террориста Карлоса Гомеса по прозвищу «Кролик». Свою кличку он получил из-за необычной формы зубов. За его поимку власти обещали $1 млн, сообщает El Universal. Несмотря на безобидное прозвище, Гомес обвинялся в убийствах, похищениях, терроризме и вымогательствах.

На след преступника напали в городе Ирапа на севере страны. Вместе с подельниками «Кролик» оказал вооруженное сопротивление. В результате перестрелки 36 членов банды были задержаны, изъяты оружие и боеприпасы. Самого Карлоса Гомеса ликвидировали.

Ранее секретарь Совбеза России Николай Патрушев назвал сотрудничество официальных Москвы и Каракаса прочным и стратегическим. Стороны регулярно взаимодействуют на мировой арене, сотрудничают, в том числе, в сфере безопасности.