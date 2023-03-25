В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Причастный к похищениям и убийствам террорист «Кролик» ликвидирован в Венесуэле

Ян Брацкий
11:09 25.03.2023
Во время перестрелки с членами его банды, террорист был ликвидирован, 36 подельников преступника арестованы.
Причастный к похищениям и убийствам террорист «Кролик» ликвидирован в Венесуэле
© Фото: Roman Camacho, ZUMAPRESS.com, GlobalLookPress
Читайте нас на:

Спецслужбы Венесуэлы ликвидировали террориста Карлоса Гомеса по прозвищу «Кролик». Свою кличку он получил из-за необычной формы зубов. За его поимку власти обещали $1 млн, сообщает El Universal. Несмотря на безобидное прозвище, Гомес обвинялся в убийствах, похищениях, терроризме и вымогательствах.

На след преступника напали в городе Ирапа на севере страны. Вместе с подельниками «Кролик» оказал вооруженное сопротивление. В результате перестрелки 36 членов банды были задержаны, изъяты оружие и боеприпасы. Самого Карлоса Гомеса ликвидировали.

Ранее секретарь Совбеза России Николай Патрушев назвал сотрудничество официальных Москвы и Каракаса прочным и стратегическим. Стороны регулярно взаимодействуют на мировой арене, сотрудничают, в том числе, в сфере безопасности.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
12:09 В стране и мире
Видео
Под Ростовом горит склад с целлюлозой на площади 1 200 «квадратов»
10:32 В стране и мире
FT: ЕС «подталкивает» Си Цзиньпина к разговору с Зеленским
09:59 В стране и мире
Володин предложил запретить деятельность МУС в России
08:39 В стране и мире
«Ъ»: Украина повысит тарифы на прокачку российской нефти по трубопроводу «Дружба»
04:21 В стране и мире
Байден назвал сближение России и КНР сильно преувеличенным
Популярное
В украинском сериале при помощи нейросетей заменили лицо русского актера
Видео
Фьюри назвал Усика «маленьким крысенышем» после отмены боя
Видео
Альтштейн: при попадании сибирской язвы в легкие удается спасти только 50% больных
Видео
МО РФ: применение боеприпасов с обедненным ураном негативно скажется на населении Украины
«За храбрость»: как будет выглядеть учрежденная Путиным новая медаль
Видео
Лукашенко предупредил о страшном ответе на применение снарядов с обедненным ураном на Украине
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.