Патрушев заявил, что взаимодействие РФ и Венесуэлы обеспечивает международную безопасность
Секретарь Совета Безопасности России Николай Патрушев провел встречу с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро в Каракасе. Так, Патрушев заострил внимание на том, что РФ и Венесуэла связаны прочными узами дружбами и проверенными временем отношениями стратегического партнерства.
«Н.Патрушев особо подчеркнул, что Россию и Венесуэлу связывают прочные узы дружбы и проверенные временем отношения стратегического партнерства. По его словам, взаимодействие России и Венесуэлы на мировой арене остается важным фактором обеспечения международной безопасности и стабильности», - говорится в сообщении пресс-службы Совбеза РФ.
Отмечено, что в ходе переговоров стороны обсудили тематику российско-венесуэльского взаимодействия, включая вопросы безопасности.
Ранее стало известно, что Россия разместит в Венесуэле наземную станцию ГЛОНАСС. Также страны договорились о сотрудничестве в области морского транспорта.