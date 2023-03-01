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Патрушев заявил, что взаимодействие РФ и Венесуэлы обеспечивает международную безопасность

Елизавета Потейчук
03:22 01.03.2023
Николай Патрушев провел переговоры с президентом Венесуэлы в Каракасе.
Патрушев заявил, что взаимодействие РФ и Венесуэлы обеспечивает международную безопасность
© Фото: Kremlin Pool Global Look Press
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Секретарь Совета Безопасности России Николай Патрушев провел встречу с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро в Каракасе. Так, Патрушев заострил внимание на том, что РФ и Венесуэла связаны прочными узами дружбами и проверенными временем отношениями стратегического партнерства.

«Н.Патрушев особо подчеркнул, что Россию и Венесуэлу связывают прочные узы дружбы и проверенные временем отношения стратегического партнерства. По его словам, взаимодействие России и Венесуэлы на мировой арене остается важным фактором обеспечения международной безопасности и стабильности», - говорится в сообщении пресс-службы Совбеза РФ.

Отмечено, что в ходе переговоров стороны обсудили тематику российско-венесуэльского взаимодействия, включая вопросы безопасности.

Ранее стало известно, что Россия разместит в Венесуэле наземную станцию ГЛОНАСС. Также страны договорились о сотрудничестве в области морского транспорта.

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