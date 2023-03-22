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Летчики Ка-52 показали, как уничтожили опорный пункт боевиков в ходе спецоперации

05:30 22.03.2023
Командир экипажа Ка-52 Павел заявил, что в ходе выполнения боевой задачи летчики применяли ПТУРы, НАРы.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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Министерство обороны Российской Федерации опубликовало кадры боевой работы экипажей ударных вертолетов Ка-52 в зоне проведения специальной военной операции.

В ходе выполнения боевых вылетов летчики армейской авиации выполнили пуски ракет по обнаруженным укрепленным пунктам вооруженных формирований украинских националистов. В результате боевого применения были уничтожены пункт управления и бронетехника боевиков.

«Выполнили боевую задачу по уничтожению опорного пункта противника. Применяли ПТУРы, НАРы. НАРы применяли с кабрирования», - рассказал командир экипажа Ка-52 Павел.

Он добавил, что после нанесения огневого поражения противнику летчики выполнили маневр по уходу и убыли к себе на аэродром.

Армейская авиация в ходе проведения спецоперации выполняет задачи по сопровождению колонн, уничтожению вражеской техники, доставке десанта и военных грузов, а также авиационной поддержке подразделений ВС РФ.

Ранее Минобороны России показало кадры боевых вылетов экипажей самолетов Су-34 Воздушно-космических сил РФ в ходе специальной военной операции. Экипажи истребителей-бомбардировщиков выполняют задачи воздушного патрулирования и прикрытия действий подразделений российских войск в любое время и при любой погоде.

Материал подготовили Максим Крюков и Николай Баранов.

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