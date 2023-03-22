Летчики Ка-52 показали, как уничтожили опорный пункт боевиков в ходе спецоперации
Министерство обороны Российской Федерации опубликовало кадры боевой работы экипажей ударных вертолетов Ка-52 в зоне проведения специальной военной операции.
В ходе выполнения боевых вылетов летчики армейской авиации выполнили пуски ракет по обнаруженным укрепленным пунктам вооруженных формирований украинских националистов. В результате боевого применения были уничтожены пункт управления и бронетехника боевиков.
«Выполнили боевую задачу по уничтожению опорного пункта противника. Применяли ПТУРы, НАРы. НАРы применяли с кабрирования», - рассказал командир экипажа Ка-52 Павел.
Он добавил, что после нанесения огневого поражения противнику летчики выполнили маневр по уходу и убыли к себе на аэродром.
Армейская авиация в ходе проведения спецоперации выполняет задачи по сопровождению колонн, уничтожению вражеской техники, доставке десанта и военных грузов, а также авиационной поддержке подразделений ВС РФ.
Ранее Минобороны России показало кадры боевых вылетов экипажей самолетов Су-34 Воздушно-космических сил РФ в ходе специальной военной операции. Экипажи истребителей-бомбардировщиков выполняют задачи воздушного патрулирования и прикрытия действий подразделений российских войск в любое время и при любой погоде.
Материал подготовили Максим Крюков и Николай Баранов.