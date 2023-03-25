Reuters: в порту Антверпена уже год задержаны контейнеры со сталью для России
В бельгийском порту Антверпен находятся пять контейнеров индийской компании Jindal Stainless, которые были отправлены в Россию еще в феврале прошлого года. Заявление компании приводит агентство Reuters.
Представитель Jindal Stainless заявил, что контейнеры содержат около 100 метрических тонн нержавеющей стали. По его словам, они были задержаны в связи с ограничительными мерами Европейского союза в отношении РФ.
Он также отметил, что нержавеющая сталь не входит в санкционный список ЕС и должна быть растаможена для дальнейшей транспортировки.
Ранее стало известно, что крупнейший в Европе порт Роттердама принял решение прекратить контейнерные перевозки в Россию и из нее. Данный шаг связан с санкциями, которые на данный момент действуют в отношении Москвы, и неопределенностью на фоне ограничительных мер.