Reuters: в порту Антверпена уже год задержаны контейнеры со сталью для России

По словам представителя индийской компании Jindal Stainless, контейнеры, в которых находится около 100 метрических тонн нержавеющей стали, были задержаны из-за санкций Евросоюза.

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В бельгийском порту Антверпен находятся пять контейнеров индийской компании Jindal Stainless, которые были отправлены в Россию еще в феврале прошлого года. Заявление компании приводит агентство Reuters.

Представитель Jindal Stainless заявил, что контейнеры содержат около 100 метрических тонн нержавеющей стали. По его словам, они были задержаны в связи с ограничительными мерами Европейского союза в отношении РФ.

Он также отметил, что нержавеющая сталь не входит в санкционный список ЕС и должна быть растаможена для дальнейшей транспортировки.

Ранее стало известно, что крупнейший в Европе порт Роттердама принял решение прекратить контейнерные перевозки в Россию и из нее. Данный шаг связан с санкциями, которые на данный момент действуют в отношении Москвы, и неопределенностью на фоне ограничительных мер.