Порт Роттердама прекратил контейнерные перевозки в Россию и из нее

Решение принято на фоне действующих в адрес Москвы санкций и неопределенности, связанной с ними.

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Крупнейший в Европе порт Роттердама принял решение прекратить контейнерные перевозки в Россию и из нее. Данный шаг связан с санкциями, которые на данный момент действуют в отношении Москвы, и неопределенностью на фоне ограничительных мер.

«Контейнерные перевозки в Россию и в обратном направлении прекратились, а постоянные препоны в глобальной контейнерной логистике привели к перемещению грузов из крупных контейнерных портов в более мелкие. В последние месяцы, в преддверии санкций по углю и нефти, импортируется меньше российских угля, нефти, нефтепродуктов и СПГ. Компании все чаще импортируют из других стран», - сказано в заявлении, опубликованном на сайте порта.

Генеральный директор порта Аллард Кастель подчеркнул, что Европа сейчас находится в сильной зависимости от российских энергоресурсов. Кроме того, конфликт на Украине во многих сегментах спровоцировал ряд существенных изменений, например, объем перевалки сырой нефти вырос, а нефтепродуктов, напротив, снизился.

Ранее официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что очередные санкции Европейского союза нелегитимны, попытки давить на Москву перспектив не имеют.