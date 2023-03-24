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Посол США выразил надежду на то, что сербы забудут о бомбардировках НАТО

Сергей Лебедев
17:36 24.03.2023
Кристофер Хилл также выразил соболезнования семьям погибших.
Посол США выразил надежду на то, что сербы забудут о бомбардировках НАТО
© Фото: Wikimedia
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Посол Соединенных Штатов в Сербии Кристофер Хилл выразил соболезнования семьям погибших при бомбардировках Югославии силами НАТО в 1999 году и надежду на то, что сербский народ забудет о своих обидах. Об этом он написал в своем аккаунте в Twitter.

«Я знаю, что сербский народ никогда не забудет то страшное время и не должен. Сербский народ никогда не оставит в стороне свое горе, но я верю, что он достаточно силен, чтобы забыть о своих обидах», - сказал дипломат.

Он отметил, что приверженность США партнерству с Сербией непоколебима. Обе страны, по его словам, совместно могут построить лучшее будущее, которого заслуживает сербский народ.

Напомним, ровно 24 года назад началась военная операция НАТО против суверенной Югославии. В Североатлантическом альянсе ее цинично назвали «гуманитарной интервенцией».

В общей сложности операция «Союзная сила» длилась 78 дней. В результате нее погибли тысячи мирных жителей, среди которых были и дети.

Также военные НАТО нанесли большой урон гражданской инфраструктуре страны. Уничтожались даже жилые дома и памятники.

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