Пожарные расчеты приступили к работе на территории здания ФСБ в Ростове-на-Дону

Два человека пострадали при пожаре.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

Корреспондент телеканала «Звезда» Ярослава Коценко оказалась вблизи места пожара на территории здания пограничного управления ФСБ. По ее словам, трамваи, которые курсировали по проспекту Сиверса, в настоящее время остановились, в обоих направлениях перекрыли движение.

Один человек погиб, двое пострадали в результате возгорания, сообщает ТАСС со ссылкой на информацию экстренных служб. Площадь пожара составила 880 квадратных метров.

Рядом с местом инцидента скопились пожарные расчеты. Вблизи здания все еще виднеются густые клубы дыма. Журналистов ведут за ограждение, они пытаются пробраться на территорию происшествия.

Напомним, сообщения о возгорании поступили днем 16 марта. Судя по кадрам, публикуемым очевидцами в социальных сетях, пламя охватило большую часть здания. Столб дыма поднялся на десятки метров. О причинах пожара неизвестно.