Сотрудники российско-китайского центра показали, в каких условиях жил Си Цзиньпин в Москве

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По улице Вильгельма Пика под Северо-Восточной хордой проезжает кортеж председателя КНР Си Цзиньпина. Его гулом встречают люди с приветствиями на китайском. Делегация поворачивает к первому российско-китайскому центру «Парк Хуамин» - дому китайского лидера на время его визита в Москву.

«В общем во время визита Си, нашего председателя КНР, мы расположили всю высокопоставленную делегацию с 11 этажа до 20-го. На 18 этаже находился номер руководителя делегации, у стола сидели во время визита сотрудники ФСО с российской стороны, и они дежурили 24 часа. Очень много привезли спецмебели и спецвещей, которые имеют особенные требования, из Китая мы все привезли», - рассказала заместитель генерального директора «Парка Хуамин» Ван Ялин.

Размещение председателя КНР проходило в режиме строжайшей секретности - отель полностью «закрыли» под прибывшую делегацию. Нет ни одного официального видео или фотографии, как Си Цзиньпин зашел бы в гостиницу, а тем более разместился в номере. Все только со слов приближенных к китайскому лидеру.

«Было примерно 40 из Китая сотрудников профессиональных. Прачки, повара и сопровождающие», - отметила Ван Ялин.

Вопрос - как питалась делегация из трехсот человек - широко обсуждался в прессе. Появилось видео, как члены делегации достают практически вместе с чемоданами пакеты фастфуда, когда заселялись в отель. Однако сотрудники персонала уверяют - голодным никто не остался, к приезду гостей со всем размахом

«Большинство продуктов были из Москвы, но некоторые, особенно специфические продукты, мы из Китая привезли. Три раза в день минимум питание: завтрак, ужин и обед. На самом деле, у нас есть режим - во сколько там человек должен быть, приходить. Дело в том, что работы много. И мы старались, чтобы круглосуточно всем доставалась еда», - сказала Ван Ялин.

«Теперь те блюда, которые были в меню, воспринимаются как восхитительная традиционная российская кухня. Я поражен тем, что идентичное меню появилось в Пекине и Шанхае. Это демонстрирует заинтересованность китайского народа в развитии отношений между Китаем и Россией», - заявил профессор Университета Сучжоу Виктор Гао.

«Парк Хуамин» - в каком-то смысле штаб-квартира российско-китайских отношений. Он строился 20 лет и открылся осенью 2022 года. По задумке его создателей этот центр - будто государство в государстве. В комплекс входит не только гостиница, но еще и апартаменты, офисная часть, завершаются отделочные работы крупнейшего в мире за пределами Китая сада.

Но самая главная красота отеля - ландшафтный китайский парк с выложенными камнями тропинками, водоемом, беседками. В нем могут гулять все желающие - не обязательно быть гостем отеля. Общая площадь парка - более 5 гектар. Стиль скопирован с Императорского сада в Пекине - для полной аутентичности в парк привезли даже специальные камни из Поднебесной.

Ранее председатель КНР Си Цзиньпин поднялся по трапу своего самолета и помахал рукой провожавшим. На красной дорожке вдоль парадного строя почетного караула с ним прошелся вице-премьер российского правительства Дмитрий Чернышенко. Провожали китайского лидера под аккомпанемент затворов фотокамер. На стоянке во Внуково собрались десятки журналистов.