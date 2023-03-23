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Позывной «Дунай» расчета РСЗО «Град» рассказал о выявлении замаскированных позиций националистов

06:41 23.03.2023
Расчеты РСЗО «Град» работают круглосуточно, получая координаты целей от воздушной разведки.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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Расчеты реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Град» одного из соединений Воздушно-десантных войск уничтожили замаскированные позиции украинских националистов в зоне спецоперации.

Врага вскрыла разведка, засекла передвижение радикалов киевского режима с воздуха. После этого информацию передали на командный пункт, где приняли решение об уничтожении неприятеля. Получив координаты целей от расчетов беспилотников, артиллеристы выдвинулись на позиции и нанесли сокрушительный удар. После того, как реактивные снаряды были выпущены по цели, РСЗО «Град» немедленно меняет позицию. Украинские диверсанты ведут постоянную охоту, выискивая наши установки.

«Противник пытается достать, но мы работаем быстро и эффективно. Выдвигаемся на позицию, занимаем ее, отрабатываем по цели и уходим в район сосредоточения. Работаем круглосуточно, цели приходят и в ночное время. Можем работать по шесть-семь выездов в день», - рассказал командир взвода - старший офицер батареи с позывным «Дунай».

Перезаряжание РСЗО «Град» расчеты производят в запасных районах, после чего выдвигаются на новые огневые позиции для нанесения ударов по вновь выявленным целям.

Ранее были опубликованы кадры боевого применения РСЗО морпехов Тихоокеанского флота, которые прикрывают наступление наших войск на Южно-Донецком направлении. Интенсивные бои продолжаются и под Угледаром. Десятки реактивных снарядов заставляют националистов отступать.

Материал подготовили Ян Брацкий и Николай Баранов.

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