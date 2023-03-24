Армия Армия Армия

Бойцы ВДВ показали от первого лица зачистку опорного пункта боевиков в зоне спецоперации

05:00 24.03.2023
В ходе захвата и зачистки бойцы ВДВ обнаружили оружие, боеприпасы, экипировку, а также убитых и раненых украинских боевиков, которых бросили боевые товарищи.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
Читайте нас на:

Министерство обороны Российской Федерации опубликовало кадры боевой работы штурмовых отрядов одного из соединений Воздушно-десантных войск (ВДВ) по захвату и зачистке взводного опорного пункта вооруженных формирований украинских националистов в зоне проведения специальной военной операции.

Благодаря работе операторов беспилотных летательных аппаратов был обнаружен опорный пункт боевиков. Артиллерия ВДВ получила координаты и нанесла огневое поражение обороняющимся украинским подразделениям, после чего в бой вступили штурмовые отряды, которые огнем из стрелкового оружия, ручных противотанковых гранатометов РПГ-7Д и реактивных пехотных огнеметов РПО-А «Шмель» зачистили назначенный район и осуществили захват опорного пункта противника.

«В составе штурмового отряда под прикрытием бронегруппы и артиллерии выбили ВСУ из укрепрайона и взяли его под контроль, провели зачистку. В ходе зачистки обнаружили брошенное оружие, боеприпасы, экипировку и оставленных [националистами] боевых товарищей», - сказал командир группы с позывным «Федос».

Ранее бойцы ВДВ нанесли удар по позициям украинских националистов из 82-мм миномета «Поднос» в зоне спецоперации. Скрытые позиции боевиков удалось обнаружить с беспилотника и оперативно уничтожить, не позволив неприятелю закрепиться.

Материал подготовили Максим Крюков и Николай Баранов.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
23:32 В стране и мире
Китай стал соавтором проекта резолюции РФ о расследовании диверсии на «Северных потоках»
19:48 Спорт
World Athletics восстановила членство Всероссийской федерации легкой атлетики
18:57 В стране и мире
Сын красноярского губернатора Артем Усс сбежал из-под домашнего ареста в Италии
18:44 Армия
Видео
Российские войска продвигаются в сторону населенного пункта Северное под Авдеевкой
17:26 В стране и мире
Словакия передала Украине первые четыре истребителя МиГ-29
Популярное
«За храбрость»: как будет выглядеть учрежденная Путиным новая медаль
Видео
Шойгу заявил, что в этом году завершится модернизация системы противоракетной обороны Москвы
Видео
Альтштейн: при попадании сибирской язвы в легкие удается спасти только 50% больных
Видео
Космонавт Кикина рассказала, как мыла волосы на МКС больше 2,5 часа
Видео
Лукашенко предупредил о страшном ответе на применение снарядов с обедненным ураном на Украине
Профессор Карнеев упал в обморок в эфире телепередачи Соловьева
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.