Бойцы ВДВ показали от первого лица зачистку опорного пункта боевиков в зоне спецоперации

В ходе захвата и зачистки бойцы ВДВ обнаружили оружие, боеприпасы, экипировку, а также убитых и раненых украинских боевиков, которых бросили боевые товарищи.

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Министерство обороны Российской Федерации опубликовало кадры боевой работы штурмовых отрядов одного из соединений Воздушно-десантных войск (ВДВ) по захвату и зачистке взводного опорного пункта вооруженных формирований украинских националистов в зоне проведения специальной военной операции.

Благодаря работе операторов беспилотных летательных аппаратов был обнаружен опорный пункт боевиков. Артиллерия ВДВ получила координаты и нанесла огневое поражение обороняющимся украинским подразделениям, после чего в бой вступили штурмовые отряды, которые огнем из стрелкового оружия, ручных противотанковых гранатометов РПГ-7Д и реактивных пехотных огнеметов РПО-А «Шмель» зачистили назначенный район и осуществили захват опорного пункта противника.

«В составе штурмового отряда под прикрытием бронегруппы и артиллерии выбили ВСУ из укрепрайона и взяли его под контроль, провели зачистку. В ходе зачистки обнаружили брошенное оружие, боеприпасы, экипировку и оставленных [националистами] боевых товарищей», - сказал командир группы с позывным «Федос».

Ранее бойцы ВДВ нанесли удар по позициям украинских националистов из 82-мм миномета «Поднос» в зоне спецоперации. Скрытые позиции боевиков удалось обнаружить с беспилотника и оперативно уничтожить, не позволив неприятелю закрепиться.

Материал подготовили Максим Крюков и Николай Баранов.