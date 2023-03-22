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Бойцы ВДВ накрыли огнем 82-мм минометов «Поднос» позиции националистов

07:07 22.03.2023
Скрытые позиции националистов удалось обнаружить с беспилотника и оперативно уничтожить, не позволив неприятелю закрепиться.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны РФ
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Ивановские десантники нанесли удар по позициям украинских националистов из 82-мм миномета «Поднос» в зоне спецоперации. Кадры боевого применения опубликовало Минобороны России. Противник приступил к закреплению на одном из участков, когда разведка получила необходимые данные. Обнаружили врага с воздуха с помощью беспилотника.

Дальше – дело техники и опыта. Тип цели, расстояние до нее командир не просто знает, а видит. Камера БПЛА – глаза минометного расчета. Командир получает картинку в режиме реального времени. После получения необходимых координат, у расчетов буквально считанные минуты на занятие огневой позиции, вычисление исходных данных для стрельбы и производства первого выстрела. Артиллеристы-десантники ведут огонь на подавление огневых позиций и разрушение опорных пунктов, а также на уничтожение укрытой живой силы противника на дальности до семи тысяч метров.

Расчеты по возможности сокращают дистанцию до цели, чтобы гарантированно достать ее. Работают на передовой, оставаясь неуловимыми для противника.

Материал подготовили Ян Брацкий и Николай Баранов

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