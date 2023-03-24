Претендент на пост президента Турции Перинчек пообещал вывести ее из НАТО в случае победы

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Лидер турецкой партии «Родина» Догу Перинчек, ранее подавший заявление в высший избирательный совет для участия в выборах президента страны, заявил, что в случае его прихода к власти Турция обязательно выйдет из Североатлантического блока.

Политик объяснил свое решение тем, что НАТО является единственной угрозой для страны и ее граждан.

«Решение нашей партии о выходе из НАТО и его обоснование очень весомы. Согласно опросам, 80% жителей Турции в настоящее время считают Соединенные Штаты Америки угрозой, 70% турецкого народа считают Россию и Китай друзьями», - приводит его слова РИА Новости.

Претенденту на пост президента Турецкой Республики необходимо собрать 100 тысяч подписей. Партия «Родина» придерживается антизападной и антиамериканской позиции. Несмотря на то, что объединение не представлено в парламенте Турции, в нем состоят более 50 тысяч человек.

Ранее лидер Народно-республиканской партии Турции Кемаль Кылычдароглу был официально зарегистрирован в качестве кандидата на пост президента страны. Ему выражают поддержку шесть оппозиционных турецких партий, которые надеются, что Кылычдароглу сумеет одержать победу над действующим главой государства Реджепом Тайпом Эрдоганом на предстоящих выборах.