Пушилин заявил, что Марьинка будет освобождена после взятия участка на западе города

Врио главы ДНР отметил, что на Марьинском направлении продолжаются ожесточенные бои.

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Полное освобождение Марьинки в Донецкой Народной Республике от украинских националистов произойдет, когда будет взята под контроль территория в западной части города. Об этом сегодня заявил временно исполняющий обязанности главы региона Денис Пушилин.

Он отметил, что на данном направлении продолжаются ожесточенные бои. Боевики продолжают перебрасывать резервы.

«В западной части остался небольшой участок самой Марьинки, чтобы мы могли говорить, что Марьинка освобождена», - сказал Пушилин в эфире телеканала «Россия 24».

Напомним, «Звезда» рассказывала, что украинские националисты продолжают отступают под мощным натиском российских войск. Наши военные планомерно выдавливают противника с занимаемых позиций.

Самыми горячими точками специальной операции являются Марьинка, Угледар, Авдеевка и Артемовск. Есть информация, что боевики готовят контрудар в районе Артемовска. Но сейчас российские штурмовые отряды продвигаются для дальнейшего окружения города.