Украинские националисты отступают под натиском российской пехоты и артиллерии.

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»

Украинские националисты в зоне спецоперации отступают под натиском российских войск. Наши военные планомерно выдавливают противника с занимаемых позиций. Пехоте помогает артиллерия.

Расчеты самоходных гаубиц «Мста-С» Западного военного округа наносят интенсивные удары по боевикам. Плотным огнем уничтожается живая сила и техника противника.

«Сегодня батарея работала в интересах мотострелкового подразделения. Выполняла поручение по уничтожению взводного опорного пункта противника. Задача батареей выполнена», - рассказал старший офицер батареи с позывным «Оскол».

Прикрывают российских военных от воздушных атак расчеты зенитно-ракетных комплексов. Так, например, ЗРК «Оса» защищают продвигающиеся по земле войска, а «Панцири» прикрывают стационарные объекты.

Особая роль у снайперов. Они не только должны хорошо стрелять, но и уметь выживать, сутками оставаясь в укрытии, чтобы противник не чувствовал себя вольно на пока еще занятых им позициях.

Самыми горячими точками специальной операции сейчас являются Марьинка, Угледар, Авдеевка и Артемовск. Есть информация, что националисты готовят контрудар в районе Артемовска. Сейчас российские штурмовые отряды продвигаются для дальнейшего окружения города.

Напомним, ранее начальник пресс-центра группировки «Восток» Александр Гордеев рассказал, что на Запорожском направлении украинские боевики при поддержке бронетехники и под прикрытием дымовой завесы попытались прорвать позиции российских войск из района населенного пункта Новоданиловка.

Отмечается, что в ходе боя были зафиксированы радиоперехваты о корректировке огня артиллерии на английском языке.