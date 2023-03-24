Госкомиссия одобрила уточненную программу полета российского сегмента МКС в 2023 году

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Госкомиссия одобрила уточненную программу полета российского сегмента Международной космической станции в этом году. Об этом в пятницу сообщили в Роскосмосе.

На 6 апреля намечена перестыковка пилотируемого корабля «Союз МС-23» с модуля «Поиск» на «Причал». А весной и летом должны состоятся выходы в открытый космос Сергея Прокопьева и Дмитрия Петелина. Кроме того, 24 мая и 23 августа запланированы запуски грузовых кораблей «Прогресс МС-23» и «Прогресс МС-24»,

Отмечается, что 15 сентября должен полететь к МКС «Союз МС-24» с космонавтами Олегом Кононенко и Николаем Чубом и астронавтом NASA Лорал О’Хара. Возвращение на Землю Дмитрия Петелина, Сергея Прокопьева и Франциско Рубио намечено на 27 сентября.

Напомним, в марте стало известно о расширении программы перекрестных полетов на МКС. На кораблях Crew Dragon на космическую станцию отправятся космонавты Константин Борисов и Александр Гребенкин.