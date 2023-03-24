В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Госкомиссия одобрила уточненную программу полета российского сегмента МКС в 2023 году

Сергей Лебедев
20:16 24.03.2023
Уже на 6 апреля запланирована перестыковка пилотируемого корабля «Союз МС-23».
Госкомиссия одобрила уточненную программу полета российского сегмента МКС в 2023 году
© Фото: NASA, Keystone Press Agency, GlobalLookPress
Читайте нас на:

Госкомиссия одобрила уточненную программу полета российского сегмента Международной космической станции в этом году. Об этом в пятницу сообщили в Роскосмосе.

На 6 апреля намечена перестыковка пилотируемого корабля «Союз МС-23» с модуля «Поиск» на «Причал». А весной и летом должны состоятся выходы в открытый космос Сергея Прокопьева и Дмитрия Петелина. Кроме того, 24 мая и 23 августа запланированы запуски грузовых кораблей «Прогресс МС-23» и «Прогресс МС-24»,

Отмечается, что 15 сентября должен полететь к МКС «Союз МС-24» с космонавтами Олегом Кононенко и Николаем Чубом и астронавтом NASA Лорал О’Хара. Возвращение на Землю Дмитрия Петелина, Сергея Прокопьева и Франциско Рубио намечено на 27 сентября.

Напомним, в марте стало известно о расширении программы перекрестных полетов на МКС. На кораблях Crew Dragon на космическую станцию отправятся космонавты Константин Борисов и Александр Гребенкин.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
18:15 В стране и мире
США ввели санкции против самолета Лукашенко
17:56 В стране и мире
Макрон предложил главе ЕК фон дер Ляйен поехать с ним в Китай
17:36 В стране и мире
Посол США выразил надежду на то, что сербы забудут о бомбардировках НАТО
17:19 В стране и мире
Видео
Опубликовано видео дома в Италии, откуда сбежал Артем Усс
15:43 В стране и мире
Херш: Байден мог подорвать «Северные потоки», чтобы наказать Шольца
Популярное
Видео
МО РФ: применение боеприпасов с обедненным ураном негативно скажется на населении Украины
Видео
Фьюри назвал Усика «маленьким крысенышем» после отмены боя
Видео
Альтштейн: при попадании сибирской язвы в легкие удается спасти только 50% больных
«За храбрость»: как будет выглядеть учрежденная Путиным новая медаль
Видео
Шойгу заявил, что в этом году завершится модернизация системы противоракетной обороны Москвы
Видео
Лукашенко предупредил о страшном ответе на применение снарядов с обедненным ураном на Украине
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.