Роскосмос сообщил о расширении программы перекрестных полетов на МКС

В рамках полетов на кораблях Crew Dragon на МКС отправятся космонавты Борисов и Гребенкин.

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В госкорпорации «Роскосмос» проинформировали, что программа перекрестных полетов на Международную космическую станцию (МКС) расширена на одну миссию. Так, перекрестные полеты пройдут на американском космическом корабле Crew Dragon в первой половине 2024 года.

«Космонавты Роскосмоса Константин Борисов и Александр Гребенкин в рамках перекрестных полетов отправятся на МКС на кораблях Crew Dragon в 2023-2024 годах», - добавили в Роскосмосе.

Отмечено, что Борисов отправится на МКС в составе экипажа миссии Crew-7 во второй половине 2023 года. Александр Гребенкин, в свою очередь, последует в составе экипажа миссии Crew-8 в первой половине 2024 года.

Ранее стало известно, что перенесенный ранее запуск ракеты Falcon 9 с пилотируемым кораблем Crew Dragon, на борту которого находится российский космонавт Андрей Федяев, может состояться 2 марта.