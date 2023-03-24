Пассажир поезда описал момент ДТП с грузовиком на Сахалине
Пассажир пригородного поезда описал момент аварии. Напомним, сегодня на Сахалине состав столкнулся с грузовиком на железнодорожном переезде.
По информации ГАИ, водитель самосвала выехал на переезд, несмотря на красный сигнал светофора.
Пассажир поезда объяснил, что слушал музыку в наушниках в момент ДТП, поэтому не сразу понял, что случилось.
«Я в наушниках был. Удар сильный был, да», - сказал Игорь в беседе с «360».
По его словам, пострадала женщина из соседнего вагона, она ударилась о сиденье в первом вагоне. После того как поезд и самосвал столкнулись, все пассажиры вышли на улицу.
«Кабина лежала на улице, два колеса валялись, а кузов лежал, где поезда. Там еще что-то горело, пожарная служба приехала», - поделился воспоминаниями Игорь.
По последним данным, в результате произошедшего пострадали два человека. В частности, в больницу попал водитель грузового автомобиля.