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МВД РФ объявило в розыск политолога Галлямова*

Сергей Лебедев
18:47 24.03.2023
Иностранный агент разыскивается по уголовной статье.
МВД РФ объявило в розыск политолога Галлямова*
© Фото: abbasgallyamovpolitics, Telegram
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Министерство внутренних дел России объявило в розыск признанного иностранным агентом политолога Аббаса Галлямова*. Об этом сообщает RT.

Отмечается, что Галлямов* разыскивается по уголовной статье. По какой именно, в данный момент не отмечается.

Напомним, накануне Басманный суд Москвы заочно на два месяца арестовал признанного в России иноагентом Максима Каца**. Блогер обвиняется в распространении фейков об армии.

Уголовное дело было возбуждено еще в апреле прошлого года. В октябре Каца** объявили в федеральный розыск, а в марте этого года - в международный.

* Аббас Галлямов - физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента в РФ.

** Максим Кац - физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента в РФ.

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