Игорь Угольников использовал термин «самостояние», которое ввел еще Пушкин в своих стихах. Оно было и у наших предков, отстаивающих Отчизну, и у сегодняшних бойцов.

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Заслуженный артист России Игорь Угольников отметил волевые качества российских бойцов, защищающих Отечество в ходе спецоперации. Он сделал это, обратившись ко временам Александра Пушкина.

Он вспомнил о термине «самостояние», которое ввел Пушкин в своих стихах. Угольников отметил, что такое самостояние было у наших предков, отстаивающих Отчизну и право говорить на русском языке, называть себя русскими.

«И это самостояние есть у русских воинов, защищающих Отечество на рубежах нашей страны. И всем проворным кляузникам можно сказать главное. Если вам чего-то не нравится - калитка открыта», - подчеркнул заслуженный артист.

Сегодня Игорь Угольников получит премию Министерства обороны в номинации «Искусство кино и анимации» за создание военно-исторического художественного фильма «Учености плоды». Церемония пройдет в Центральном академическом театре Российской Армии.

Ранее сообщалось, что родившийся в Киеве коллекционер из Техаса выкупил медаль плененного боевиками российского бойца, чтобы вернуть ее владельцу.