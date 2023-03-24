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Коллекционер из США выкупил медаль плененного бойца ВС РФ, чтобы вернуть ее владельцу

Максим Низкодубов
16:43 24.03.2023
Медаль самолетом вернулась в Москву. Откуда награда направилась в Самару к уже российскому фалеристу. Он и вручил медаль «За отвагу» ее законному владельцу. И уже оттуда старший лейтенант с позывным Беркут забрал ее в родной Муром.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
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Дмитрий с позывным Беркут к воинской службе готовился еще со школьной скамьи. В 2019-м стал кадровым военным Российской армии. А в начале спецоперации его подразделение перебросили на Донецкое направление. Задача стояла важнейшая - под огнем противника очищать местность от «Лепестков», минных заграждений и неразорвавшихся снарядов. За это молодой офицер и получил государственную награду.

Дмитрий рассказал, что «За отвагу» получил за частые выезды в районы боевого соприкосновения. Он в том числе обеспечивал безопасность маршрута, когда в Энергодар приезжала комиссия МАГАТЭ. Причем, по словам Беркута, удалось предотвратить попытку провокации. 

Уже после награждения, в сентябре прошлого года, во время выполнения очередного задания бронеавтомобиль, в котором вместе с сослуживцами находился Дмитрий, попал под обстрел украинских националистов. Наши военные вступили в бой, который длился два с половиной часа. Но силы были неравны. Отряд российских саперов взяли в плен. Украинские боевики отобрали все ценные вещи. В том числе и две именные награды Дмитрия - медали Суворова и «За отвагу».

Боец вспоминал постоянные допросы, угрозы и избиение - боевики пытались выбить информацию, понять, где наши бойцы ставили минные поля и где делали проходы в них. Об этом враг так и не узнал. 

Молодой офицер признается: когда лишился медалей, увидеть их больше он и не рассчитывал. Однако пока над российским военным издевались в плену, на американском интернет-аукционе в продажу поступили две российские медали. Стоимость каждого лота - мизерные 250 долларов. В описании было сказано, что трофеи взяты украинскими боевиками в зоне проведения спецоперации.

«Я поставил максимальную цену - 600 долларов. Надеялся, что возьму обе награды. Но, к сожалению, смог купить только одну. Медаль "За отвагу" я купил за 550 долларов», - рассказал коллекционер из США Геннадий Чеблатов. 

Чеблатов переехал из Киева в американский Даллас еще в 1992-м. Сейчас работает начальником цеха по производству деталей на одном из предприятий Техаса. Особая страсть мужчины - собирать антиквариат времен императорской России и Советского Союза со всех уголков мира. Именно он и наткнулся на объявление о продаже госнаград. Решение о покупке принял тут же. Правда, оставить трофейную медаль у себя мужчине не позволила совесть и глубокое уважение к Российской армии. И коллекционер решил во что бы то ни стало вернуть награду истинному владельцу.

«Я решил приобрести их с целью вернуть либо родственникам воина, либо ему самому. Я не знал, он ведь мог и не выжить», - заметил Геннадий.

К сожалению, за медаль Суворова неизвестный покупатель во время аукциона заплатил чуть больше, чем назначил Геннадий, а вот медаль «За отвагу» удалось забрать у украинского продавца. Сам неравнодушный фалерист родом из Киева. То, что происходит на Украине, он называет кошмаром. При этом позиция по поводу спецоперации у него твердая и однозначная.

«Я сам коренной киевлянин. Из Украины. Полностью поддерживаю, что делает Россия. Я считаю, что у нее не было другого выхода. Им нужно разобраться с Украиной. Мне искренне стыдно за моих соотечественников. Которые дали себя обмануть и пошли на поводу у Америки. То, что с ними сделали, это просто... слов нет», - заметил Чеблатов. 

После покупки мужчина сразу же связался со своим давним товарищем в России - тоже коллекционером из Самары Андреем Болдыревым. Попросил выяснить через наших военных личность обладателя медали, жив ли он и как ему можно вернуть награду. Тот с радостью откликнулся.

«Я обратился к своим знакомым военным. Которые организовали мне передачу. Я думаю, что это, наверное, единственный такой случай. В спецоперации это точно единственный такой случай. Больше такого не было», - рассказал Болдырев. 

В Минобороны России оперативно отыскали законного владельца. Им оказался тот самый старший лейтенант с позывным Беркут. Который к тому времени уже вернулся домой. Молодого офицера обменяли на украинского военнопленного.

Чтобы доставить драгоценный груз в Россию и передать в руки Дмитрию, пришлось развернуть целую логистическую операцию. Фалерист из Техаса Геннадий нашел девушку, которая как раз возвращалась в Россию. Она и согласилась передать заветную коробочку. В московском Внуково девушка встретилась с дочерью самарского коллекционера и передала медаль ей.

Из Москвы груз почтой добирался до Самары. Там с помощью Андрея Болдырева и Министерства обороны знак особого отличия наконец-то нашел своего героя. Андрей лично выехал в Муром на встречу с офицером.

«Было вручение. Он был в парадной форме. Была бригада построена. Там был оркестр. Да, на него это произвело впечатление. Безусловно», - поделился впечатлениями Болдырев. 

Счастливая случайность и помощь неравнодушных людей с разных уголков планеты помогла российскому офицеру вернуть медаль. Дорога домой была запутанной и сложной. Сначала медаль из рук украинских боевиков отправилась в американский Даллас. Однако покупатель, неравнодушный коллекционер родом с Украины, не смог присвоить ее себе. Выкупил и вернул самолетом в Москву. Откуда награда направилась в Самару к уже российскому фалеристу. Он и вручил медаль «За отвагу» ее законному владельцу. И уже оттуда старший лейтенант с позывным Беркут забрал ее в родной Муром.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.

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