В стране и мире В стране и мире В стране и мире

США ввели санкции против самолета Лукашенко

Сергей Лебедев
18:15 24.03.2023
Под ограничения также попали предприятия БелАЗ, МАЗ и их директора.
США ввели санкции против самолета Лукашенко
© Фото: Андрей Стасевич, БелТА, РИА Новости
Читайте нас на:

Сегодня Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США ввело санкции в отношении самолета Boeing 737, которым пользуется белорусский президент Александр Лукашенко. Сообщение об этом появилось сегодня на сайте ведомства.

Отмечается, что Лукашенко использовал самолет со своей семьей и другими членами из своего окружения для международных поездок. По данным Минфина США, белорусский лидер имеет эксклюзивный доступ и к другим «роскошным самолетам».

Также Соединенные Штаты сегодня ввели санкции против БелАЗа, МАЗа, а также их директоров. Кроме того, под ограничения попали секретарь и несколько членов Центральной избирательной комиссии страны.

Напомним, месяц назад Министерство торговли США ввело против России и Белоруссии новые санкции, а также заявило о намерении ужесточить меры контроля за их соблюдением.

Ограничения коснулись различных сфер экономики, включая промышленность, энергетику и строительство. Также они распространились на предметы роскоши, экспорт и реэскпорт полезных ископаемых.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
18:15 В стране и мире
США ввели санкции против самолета Лукашенко
17:56 В стране и мире
Макрон предложил главе ЕК фон дер Ляйен поехать с ним в Китай
17:36 В стране и мире
Посол США выразил надежду на то, что сербы забудут о бомбардировках НАТО
17:19 В стране и мире
Видео
Опубликовано видео дома в Италии, откуда сбежал Артем Усс
15:43 В стране и мире
Херш: Байден мог подорвать «Северные потоки», чтобы наказать Шольца
Популярное
Видео
МО РФ: применение боеприпасов с обедненным ураном негативно скажется на населении Украины
Видео
Фьюри назвал Усика «маленьким крысенышем» после отмены боя
Видео
Альтштейн: при попадании сибирской язвы в легкие удается спасти только 50% больных
«За храбрость»: как будет выглядеть учрежденная Путиным новая медаль
Видео
Шойгу заявил, что в этом году завершится модернизация системы противоракетной обороны Москвы
Видео
Лукашенко предупредил о страшном ответе на применение снарядов с обедненным ураном на Украине
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.