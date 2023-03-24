США ввели санкции против самолета Лукашенко

Под ограничения также попали предприятия БелАЗ, МАЗ и их директора.

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Сегодня Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США ввело санкции в отношении самолета Boeing 737, которым пользуется белорусский президент Александр Лукашенко. Сообщение об этом появилось сегодня на сайте ведомства.

Отмечается, что Лукашенко использовал самолет со своей семьей и другими членами из своего окружения для международных поездок. По данным Минфина США, белорусский лидер имеет эксклюзивный доступ и к другим «роскошным самолетам».

Также Соединенные Штаты сегодня ввели санкции против БелАЗа, МАЗа, а также их директоров. Кроме того, под ограничения попали секретарь и несколько членов Центральной избирательной комиссии страны.

Напомним, месяц назад Министерство торговли США ввело против России и Белоруссии новые санкции, а также заявило о намерении ужесточить меры контроля за их соблюдением.

Ограничения коснулись различных сфер экономики, включая промышленность, энергетику и строительство. Также они распространились на предметы роскоши, экспорт и реэскпорт полезных ископаемых.