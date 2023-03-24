Опубликовано видео дома в Италии, откуда сбежал Артем Усс

Ранее сообщалось, что мужчина сломал свой электронный браслет, а затем покинул квартиру.

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»

Дом, откуда сбежал бизнесмен, сын губернатора Красноярского края Артем Усс, в итальянской деревне Кашина-Вионе-ди-Базильо сняли на видео. Соответствующие кадры оказались в распоряжении «Звезды».

Следует отметить, что дом окружен большим количеством камер видеонаблюдения. В настоящий момент ворота территории, на которой находится дом, закрыты, на улицах немноголюдно.

Ранее сообщалось, что россиянин сбежал из-под домашнего ареста в Италии. По данным СМИ, в среду, 22 марта, мужчина сломал свой электронный браслет, а затем сбежал из дома.

Сегодня, 24 марта, адвокат Дмитрий Григориади в разговоре со «Звездой» разъяснил три возможных сценария, которые ожидают Артема Усса после того, как он сбежал из-под домашнего ареста.