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Адвокат Григориади описал три возможных сценария после побега Артема Усса

Анна Назайкина
10:59 24.03.2023
Ранее стало известно, что он сломал свой электронный браслет и покинул квартиру в Базильо, где находился под домашним арестом.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: Sebastian Kahnert, dpa, GlobalLookPress
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Адвокат Дмитрий Григориади в беседе со «Звездой» описал три возможных сценария после побега бизнесмена, сына красноярского губернатора Артема Усса.

По словам эксперта, если он будет пойман на территории Италии, ему ужесточат ограничительные меры. Таким образом, он может быть заключен под стражу.

«Его будет ждать более строгая мера пресечения - заключение под стражу, чтобы больше не сбежал», - сказал он.

Второй вариант, который предлагает Григориади, - его ловят в одной из стран Европейского союза. В таком случае Усса задержат, и тогда вновь начнется процедура экстрадиции в США.

«В этой стране будет экстрадиционная  процедура... относительно выдачи стране - инициатору розыска. Дальше процедура у всех одинаковая», - заявил юрист.

Кроме того, Григориади рассказал, что будет, если предприниматель все же сможет добраться до России.

«Выдавать никто никого не будет. По Конституции у нас граждане России не подлежат экстрадиции в другие страны», - объяснил адвокат.

С его слов, итальянский суд довольно формально рассматривает дело Артема Усса - там проходит упрощенная процедура, по которой сына губернатора собираются отдать США.

Ранее стало известно, что Артем Усс сбежал из-под домашнего ареста в Италии. Как утверждалось в СМИ, в минувшую среду мужчина сломал свой электронный браслет и покинул квартиру в Базильо.

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