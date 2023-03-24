Компания Leroy Merlin продаст свои магазины в России

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Группа Adeo намерена передать контроль над всеми магазинами Leroy Merlin в России местному бизнесу. Об этом говорится в официальном сообщении. Работа в этом направлении началась несколько месяцев назад.

Отмечается, что ранее приостановили все новые инвестиции Adeo в России. Передача контроля сохранит рабочие места для 45 тысяч сотрудников. Сделку по продаже должны одобрить соответствующие органы.

Напомним, после начала специальной военной операции из России ушли многие иностранные бренды. На их место пришли другие компании. Также многие товары завозятся в РФ по параллельному импорту.

Недавно стало известно, что Турция начала блокировать оформление транзита грузов в Россию. Трудности возникают при перевозке товаров из стран, которые ввели санкции против нашей страны.