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В генконсульстве РФ заявили, что не знают о местонахождении Артема Усса

Сергей Лебедев
16:50 24.03.2023
Отмечается, что в случае поимки предпринимателю может грозить уголовное обвинение.
В генконсульстве РФ заявили, что не знают о местонахождении Артема Усса
© Фото: Siepmann, imageBROKER.com, GlobalLookPress
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Предпринимателю и сыну красноярского губернатора Артему Уссу в случае задержания в Италии будет грозить уголовное обвинение в преднамеренном нарушении условий пребывания под домашним арестом. Об этом «Звезде» сообщил генеральный консул РФ в Милане Дмитрий Штодин.

По словам дипломата, генконсульство не знает, где находится Артем Усс. Также неизвестны детали и обстоятельства произошедшего. Отмечается, что сейчас адвокаты сбежавшего предпринимателя готовятся обжаловать решение об экстрадиции в США.

Напомним, Артема Усса по международному ордеру задержали в Италии 17 октября. В США бизнесмена обвиняют в отмывании денег и уклонении от введенных санкций.

На днях суд в Милане одобрил экстрадицию Усса в Соединенные Штаты. Но накануне стало известно, что 22 марта предприниматель сбежал из-под домашнего ареста.

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