Под Тамбовом поезд столкнулся с КамАЗом: кадры с места смертельного ДТП

По данным экстренных служб, жертвой дорожно-транспортного происшествия стал один человек.

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Под Тамбовом пассажирский поезд столкнулся с автомобилем КамАЗ на Лазовском переезде в Сампурском районе. Об этом ТАСС заявили в ГУ МЧС по региону.

По данным экстренных служб, жертвой дорожно-транспортного происшествия стал один человек.

«По уточненной информации, один погиб, один зажат, восемь человек госпитализировали», - сообщили в пресс-службе регионального главка.

По последним данным, двое пострадавших в данный момент находятся в тяжелом состоянии, они были доставлены в медицинское учреждение.

В прошлом году аналогичное ДТП произошло на железнодорожном переезде в Хабаровском крае. Тогда водитель скорой выехал на железнодорожный переезд на запрещающий сигнал светофора, после чего поезд протаранил автомобиль.