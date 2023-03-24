Швейцария проводит расследование, чтобы понять, как ее техника оказалась в руках украинских боевиков

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Швейцария ведет расследование, чтобы понять, как техника ее производства оказалась в распоряжении боевиков киевского режима. Об этом заявил пресс-секретарь Государственного секретариата Швейцарии по экономике (SECO) Фабиан Майенфиш, передает РИА Новости.

«Швейцария продолжает выяснять факты, и в настоящее время она находится в контакте с Германией в этом контексте», - рассказал он.

Ранее стало известно, что вооруженные формирования Украины используют бронеавтомобили Eagle I швейцарской компании Mowag. Машина была замечена на линии соприкосновения. Одна фотография с Eagle I сделана в городе Часов Яр рядом с Артемовском. Также швейцарский бронеавтомобиль попал в объектив фотографа в районе Авдеевки. Неизвестно, были ли на снимках разные машины или одна и та же.

Mowag Eagle - швейцарский полноприводный бронеавтомобиль-вседорожник 4×4. Одним из постоянных покупателей Mowag является Дания.

Швейцария является нейтральной страной с 1815 года, этот статус был закреплен в 1907 году в Гаагской конвенции. Она не может поставлять вооружение воюющим странам. Кроме того, действует отдельное эмбарго на отправку швейцарского оружия Киеву и Москве, введенное в ноябре 2022 года.

Ранее в ходе брифинга Минобороны России сообщило об уничтожении трех САУ польского производства Krab за сутки.