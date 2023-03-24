ФСБ задержала генерала ФТС Беглова по подозрению в получении взяток

По предварительным данным, в ходе обысков изъяты 40 миллионов рублей, дорогостоящие часы и различная документация.

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Генерала Федеральной таможенной службы Александра Беглова и майора Александра Алеева подозревают в получении 3,8 миллиона рублей от двух бизнесменов. В настоящее время оба офицера задержаны, сообщают ТАСС и «112».

По их информации, в ходе обысков у Беглова и Алеева обнаружили и изъяли 40 миллионов рублей, различную документацию и дорогостоящие часы. Личности бизнесменов, которые проходят по делу, не сообщаются.

Восьмого марта стало известно о задержании бывшего мэра Белгорода Антона Иванова. Чиновник подозревается во взяточничестве. Конкретные суммы не называются. Иванов возглавлял горадминистрацию Белгорода с конца 2021 года по октябрь 2022 года. Покинул пост по собственному желанию.